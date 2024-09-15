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Воскресенье, 15 сентября 2024, 10:08 мск

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Ночью средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над семью регионами

Ночью система противовоздушной обороны уничтожила 29 беспилотников самолетного типа над семью регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено двадцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей», – говорится в сообщении.

Местные власти субъектов выясняют информацию о последствиях ночного налета. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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