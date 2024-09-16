В Белгороде восемь человек пострадали в результате обстрела

Утром ВСУ атаковали Белгород. По последним данным, ранения получили восемь человек, десятки домов и автомобилей были повреждены. На месте работают оперативные службы.

В городе объявили ракетную опасность в 6.30 мск. В течение нескольких минут в районе Харьковской горы Белгорода прогремели несколько взрывов, в домах дрожали стекла.

«По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Прямой снаряд попал в частный дом, произошел пожар. Также загорелись более 15 автомобилей. На месте работают пожарные расчеты, к данному моменту открытое горение ликвидировано.

«На текущий момент в Белгороде в 21 МКД повреждено остекление. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод, – добавил Гладков. – В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены МКД, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля».

Оперативные службы работают на местах. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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