В Крыму более 16 000 человек остались без света из-за аварии

Авария на сетях оставила без электричества порядка 16 300 человек на западе Крыма. Энергетики уже занимаются ремонтом, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

«В связи с технологическим нарушением произошло частичное отключение энергоснабжения в городе Саки (12 395 чел.) и поселке Новозерное городского округа Евпатория (3 904 чел.)», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Он заверил, что сотрудники «Крымэнерго» уже начали восстановительные работы. В компании уточнили, что аварийным бригадам потребуется около трех часов на ремонт.

Ранее город Алупка в Большой Ялте и село Оленевка в Черноморском районе также остались без света из-за аварии.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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