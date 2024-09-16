В Ростовской области ФСБ задержала готовившего теракт иностранца

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области выходца одной из стран СНГ по делу о подготовке теракта. Мужчина прошел подготовку в полевом лагере в Киевской области и намеревался взорвать один из объектов жизнеобеспечения, следует из данных ведомства.

Подозреваемого готовили для проведения диверсионно-террористических акций в полевом лагере на базе Главного управления разведки Минобороны Украины. Оттуда через третьи страны мужчина прибыл в Россию и приехал в Ростовскую область. Его заданием было проведение диверсии на объектах жизнеобеспечения населения.

«Действуя по заданию украинских специальных служб, он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для осуществления диверсионных актов», – цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

У подозреваемого изъяли средства связи для контактов с украинскими кураторами, элементы самодельной бомбы.

Возбуждено уголовное дело о попытке диверсии и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В Крыму задержали местного жителя, оказавшегося агентом СБУ. Он планировал теракт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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