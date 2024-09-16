Младенец умер во время купания в Ленинградской области

Семимесячный ребенок умер до приезда скорой, захлебнувшись во время купания в ванне. Молодая мама оставила мальчика одного, пока он находился в воде.

ЧП случилось в Бокситогорском районе Ленинградской области. 18-летняя жительница купала своего семимесячного сына в спасательном круге с ремешками безопасности в ванне. Она отошла в туалет, оставив ребенка одного, а когда вернулась, он находится в воде головой вниз.

Молодая мама позвонила в скорую, но не смогла дозвониться. Тогда она вызвала с работы своего 21-летнего мужа, который застал сына в состоянии клинической смерти. На личном автомобиле младенца отвезли в больницу. После реанимационных действий медики констатировали смерть.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает портал 78.ru.

В Санкт-Петербурге мать оставила свою четырехмесячную дочь дома одну. Пока взрослых не было дома, ребенок умер.

Бокситогорск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube