ВСУ ранили четырех человек при обстреле Сватово в ЛНР

Трое взрослых и девочка-подросток пострадали в результате обстрела с украинской стороны города Сватово в Луганской народной республике.

Правительство ЛНР сообщило, что прилеты пришлись по центру города.

«Минно-взрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», – написала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.

Бригады скорой помощи отвезли пострадавших в Сватовскую центральную горбольницу.

Утром ВСУ обстреляли Белгород. Восемь человек ранены, десятки домов и автомобилей повреждены.

Сватово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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