ВСУ ранили четырех человек при обстреле Сватово в ЛНР

Трое взрослых и девочка-подросток пострадали в результате обстрела с украинской стороны города Сватово в Луганской народной республике.
Правительство ЛНР сообщило, что прилеты пришлись по центру города.
«Минно-взрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», – написала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.
Бригады скорой помощи отвезли пострадавших в Сватовскую центральную горбольницу.
Утром ВСУ обстреляли Белгород. Восемь человек ранены, десятки домов и автомобилей повреждены.
Сватово, Наталья Рязанова
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