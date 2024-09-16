В Камеруне 10 человек погибли из-за наводнения и более 200 тысяч пострадали

Десять человек погибли в результате наводнения в городе Майо-Данай в Камеруне. Число пострадавших от стихии превысило 200 тысяч человек, передает агентство «Анадолу».

Мощные ливни привели к сильным наводнениям. Майо-Данай пострадал от стихии больше других. Многие жители лишились домов, часть зданий также разрушена. Около 8 000 домов разрушены частично или полностью. Вода уничтожила посевы, погибло 1100 голов скота.

Власти подсчитали, что из-за наводнений пострадали более 200 тыс. человек.

В Алжире и Марокко также случились наводнения, жертвами которых стали более 20 человек. Власти Марокко подтвердили гибель 18 человек, еще пятеро погибли в Алжире.

Яунде, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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