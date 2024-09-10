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Более 20 человек погибли из-за наводнений в Алжире и Марокко

В Алжире и Марокко жертвами наводнений стали более 20 человек. Об этом сообщает AP.

По данным властей Марокко, в результате обрушившихся ливней не менее 18 человек погибли, еще девять числятся пропавшими без вести.

На юге страны в провинциях Тата, Тизнит и Эр-Рашидия произошли массовые отключения электроэнергии. Несколько десятков домов обрушились, повреждены автомагистрали.

В Алжире на данный момент известно о пятерых погибших. Также наводнения стали причиной повреждения мостов, что привело к перебоям в движении железнодорожного транспорта.

Алжир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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