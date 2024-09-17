ПВО помешала массированной атаке БПЛА на Брянскую область

Система ПВО помешала украинской атаке с помощью беспилотников на регионы России. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 15 штук, следует из данных Минобороны РФ.

Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что первая атака случилась незадолго до полуночи. Тогда средства ПВО слили восемь дронов. ВСУ предприняли вторую попытку через два часа, и тогда были сбиты еще семь аппаратов.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал Богомаз в своем блоге.

В Минобороны сообщили, что всего за ночь уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области и один над территорией Курской.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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