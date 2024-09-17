В Красноярске задержали «черных» наркологов после смерти трех человек

Следственный комитет расследует смерть трех человек после капельниц «черных» наркологов в Красноярске. Девять фигурантов задержаны за оказание незаконных медицинских услуг.

«Фигуранты за денежное вознаграждение оказывали незаконные услуги на дому лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, по выводу из абстинентного синдрома. Возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы по ч. 3 ст. 238 УК РФ», – рассказали в управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, подозреваемые оказывали свои услуги на территории всего края. Они вводили пациентам сильнодействующие и психотропные препараты без диагностики, не соблюдая правила оказания медпомощи. В результате три человека умерли после капельниц.

Подозреваемых задержали, при обыске у них изъяли лекарства. Следователи ищут других участников организованной группы и пациентов, пострадавших от незаконной деятельности.

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Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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