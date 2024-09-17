ФСБ задержала мариупольца за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене, сообщили в управлении ФСБ России по Донецкой народной республике.
Силовики раскрыли канал передачи на Украину сведений о расположении российских военных. По данным ФСБ, житель Мариуполя собирал и передавал украинским спецслужбам эту информацию, которую украинские боевики использовали для нанесения ударов по подразделениям Минобороны РФ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Подозреваемый задержан.
Ранее в Мариуполе нашли тайник с оружием и секретными документами минобороны Украины.
Мариуполь, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»