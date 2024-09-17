Спасатели нашли обломки упавшего в Приамурье вертолета

Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском районе Амурской области. Предварительно, в аварии погиб директор золотодобывающей компании «Хэргу».

На писки воздушного судна отправили вертолёт Ми-8 и людей на вездеходах. Во второй половине дня по местному времени спасатели с воздуха заметили обломки Robinson R66, пропавшего с радаров утром. Разбившийся борт находился примерно в 100 км от города Зея. На место крушения спустились два спасателя, чтобы осмотреть местность и подготовить площадку для посадки поискового вертолета, рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета подтвердили, что спасателями «обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии и тела трех человек».

По данным телеграм-канала 112, на борту вертолета находились директор ООО «Хэргу» Микаел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян и пилот Юрий Барабаш.

Зея, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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