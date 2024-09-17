В 2024 году СКР возбудил почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и гособоронзаказа

За восемь месяцев текущего года Следственный комитет возбудил 497 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Об этом стало известно во время совещания председателя СКР Александра Бастрыкина с территориальными подразделениями.

В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата и региональных следственных управлений ведомства.

«На совещании отмечено, что в настоящее время в условиях наращивания производства современных видов вооружений на эту отрасль выделяются значительные бюджетные средства. В связи с этим особую значимость приобретает работа по выявлению и пресечению возможных хищений и злоупотреблений со стороны должностных лиц», – говорится в сообщении на сайте СКР.

В целом по ведомству за восемь месяцев текущего года возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. За тот же период прошлого года было возбуждено 357 дел. Наибольшее количество расследований проводится в Москве, а также Московской, Тульской, Самарской областях и Удмуртии.

«Вместе с тем названы территориальные подразделения, в деятельности которых отсутствует наступательность в данной сфере, выявлены факты волокиты и недостаточной организованности при производстве предварительного следствия. Среди них следственные управления по Амурской, Ивановской, Костромской и Тверской областям», – добавили в СКР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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