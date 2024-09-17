Красноярский суд арестовал бизнесмена за хищение средств Минобороны РФ

Центральный районный суд Красноярска арестовал генерального директора красноярской компании ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по уголовному делу о крупном мошенничестве и хищении почти 1 млрд рублей средств министерства обороны России.

Безруков арестован на 1 месяц и 19 суток – до 3 ноября включительно, уточняет «Интерфакс».

По данным следствия, с мая 2021 года по март 2023 года фигурант совместно с иными неустановленными лицами вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тысяч рублей, проводя фиктивные операции под видом закупки материалов выполнения работ и оказания услуг. Деньги злоумышленники выводили через банковские счета аффилированных подозреваемому юрлиц.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

Красноярск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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