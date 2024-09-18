В Шебекино четыре человека ранены при атаке дрона на автобус

Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино Белгородской области. Четыре человека пострадали, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Две женщины ранены осколками, у мужчины диагностировали контузию. Четвертый пострадавший получил только ссадины на плече, он и вызвал скорую помощь.

«Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы», – говорится в сообщении губернатора.

Женщин сразу отправили во вторую городскую больницу Белгорода. Мужчин после оказания первой помощи переведут туда же.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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