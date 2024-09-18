Власти запустили горячую линию по эвакуации Торопца в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил частичную эвакуацию города Торопец на фоне массированной атаки беспилотников и вызванного ею пожара. Администрация Торопецкого муниципального округа организовала горячую линию для жителей города.

«В городе идёт частичная эвакуация. Ситуация находится под контролем. По поручению губернатора в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации», – сообщила администрация округа на официальной странице во «ВКонтакте».

Властям пришлось вывезти часть жителей из-за угрозы пожара, возникшего на месте падения осколков украинских беспилотников. Торопчан попросили покинуть районы поблизости к местности, где работает ПВО и пожарные.

«Тдёт процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. Ситуация находится на контроле», – сообщила пресс-служба губерн6атора.

Торопец, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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