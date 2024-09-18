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Среда, 18 сентября 2024, 11:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Бердске 11-летний мальчик погиб на пожаре

Фото: МЧС России

В Бердске Новосибирской области 11-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме. Родители и трое других детей успели спастись.

Пожар случился утром 18 сентября в двухэтажном частном доме, где жила семья с четырьмя детьми. Родители успели вынести из горящего дома двух младших детей, соседка помогла спасти двухлетнего малыша. Тело 11-летнего мальчика пожарные нашли в доме, сообщили в МЧС.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти ребенка, пояснили в пресс-службе управления СКР по региону.

Пожар в квартире в городе Байкальск Иркутской области унес жизнь девятимесячной девочки. Огонь отрезал взрослых от ребенка.

Бердск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,