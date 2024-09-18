Катер и моторная лодка столкнулись на Дону – два человека пострадали

Два человека серьезно пострадали в результате аварии на воде в Ростове-на-Дону. Там столкнулись катер и моторная лодка.
ЧП произошло в водах Дона в районе железнодорожного моста Сиверса вечером 17 сентября. Моторка пересекала реку, и в нее врезался катер, который от силы удара выбросило на берег.
В лодке находились два человека. Судно было сильно повреждено, а мужчины оказались в воде. Спасатели вытащили пострадавших на берег, бригада скорой отвезла в больницу. Оба находятся в тяжелом состоянии, сообщил главк МЧС по Ростовской области.
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Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова
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