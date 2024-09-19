В Костромской области поезд столкнулся с легковушкой

В Костромской области поезд протаранил легковой автомобиль, который оказался на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Авария произошла ночью между станциями Сендега и Дровинки. Водитель автомобиля выехал на переезд, когда к нему приближался грузовой поезд. Увидевший это машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Железнодорожный состав протаранил транспортное средство. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что схода вагонов в результате ДТП не зафиксировано. Авария не повлияла на движение поездов.

Кострома, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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