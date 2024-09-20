ПВО сбила восемь дронов ВСУ над Белгородщиной

Киевский режим вновь атаковал с помощью беспилотников Белгородскую область. По данным Минобороны РФ, над регионом за ночь уничтожено восемь дронов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь на 20 сентября регион также подвергся обстрелу с украинской стороны.

В селе Петровка Белгородского района два частных дома повреждены, в селе Терезовка Шебекинского округа два дома полностью сгорели после попадания снаряда.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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