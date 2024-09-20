Трое маленьких детей погибли при пожаре в Якутске

Трое детей в возрасте до трех лет погибли в результате пожара в жилом доме в Якутске. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку обстоятельств инцидента.

По данным МЧС, возгорание началось в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома. Огонь распространился на 50 кв.м, и для тушения потребовалось 54 специалиста и 13 единиц техники. Спасатели эвакуировали из подъезда 14 жильцов.

При проверке здания пожарные нашли внутри тела детей 7 месяцев, 1,5 и 2,5 лет.

В управлении СКР по республике Саха (Якутия) сообщили, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, а также специалисты по пожарам. Предстоит выяснить причину и обстоятельства возгорания. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности, надлежащему содержанию объекта и другим вопросам, пояснили в пресс-службе ведомства.

В Бердске Новосибирской области 11-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме. Родители и трое других детей успели спастись.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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