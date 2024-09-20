В Якутии затонула лодка с тремя людьми

Лодка с четырьмя людьми опрокинулась на реке Чара в Якутии. Только один человек сумел выбраться на берег, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП случилось вечером 19 сентября в 30 км от села Токко Олекминского района. Лодка с людьми опрокинулась и затонула. На борту находились четыре человека, но только один сумел выбраться на берег.

«Местонахождение остальных не установлено. Организованы поисково-спасательные мероприятия. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания», – пояснили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Транспортная прокуратура взяла ход расследования на контроль.

В середине августа на реке Яна в Якутии опрокинулась лодка с четырьмя людьми. Доплыть до берега смел только один человек.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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