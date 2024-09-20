ВСУ ранили трех мирных жителей в Херсонской области

Две женщины и мужчина ранены во время обстрела Херсонской области с украинской стороны, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В минувшие сутки ВСУ выпустили 37 снарядов по Алешкам, Каховке и Новой Каховке, Великой и Малой Лепетихам, Горностаеке, Заводовке, Каирам, Князе-Григорьевке, Новой Маячке.

«В поселке Великая Лепетиха 53-летняя женщина и 33-летний мужчина со множественными осколочными ранениями доставлены на лечение в Нижнесерогозскую центральную районую больницу. 43-летней женщине, получившей лёгкие повреждения, медицинская помощь оказана на месте», – написал губернатор в своем блоге.

Накануне украинские боевики убили пенсионера во время обстрела села Киары в Херсонской области.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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