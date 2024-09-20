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Пятница, 20 сентября 2024, 13:27 мск

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ФСБ задержала жителя ЛНР за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики по делу о госизмене. По версии следствия, мужчина передавал украинским кураторам сведения о российских военных, следует из данных ведомства.

Подозреваемым стал житель Старобельского района с российским гражданством. Сотрудники ФСБ узнали, что он сообщал украинской стороне разведданные для ракетных ударов ВСУ по региону. Операция по задержанию подозреваемого проведена сотрудниками ФСБ и Росгвардии.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Ведётся следствие», – говорится в сообщении УФСБ по ЛНР.

В середине августа россиянин в ЛНР попался на сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Луганск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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