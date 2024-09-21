В Шебекино произошла крупная авария на энергетическом объекте

В городе Шебекино в Белгородской области произошла авария на энергетическом объекте, в результате чего без электроснабжения остались около 20 тысяч местных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии», – сказал губернатор в видеосообщении в своём телеграм-канале.

Гладков уточнил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.

По данным министерства обороны РФ, минувшей ночью над Белгородской областью было сбито три украинских беспилотника самолетного типа.

Шебекино, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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