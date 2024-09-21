В Тверской области эвакуирован жд-вокзал на станции Старая Торопа

Сегодня в 2:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», – говорится в сообщении Октябрьской железной дороги.

В то же время уточняется, что пассажирский поезд № 63 сообщением Москва – Псков отправлен альтернативным маршрутом. В настоящее время поезд следует в пункт назначения с задержкой около 2 часов. Также в пути задержан пассажирский поезд № 87 сообщением Санкт-Петербург – Смоленск. Отставание от графика составляет около часа.

Пригородные поезда №№ 6801, 6802 сообщением Ржев – Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.

По данным Минобороны РФ, ночью над Тверской областью было уничтожено три беспилотника.

Тверь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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