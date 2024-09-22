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Воскресенье, 22 сентября 2024, 12:37 мск

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Средства ПВО за ночь сбили 15 дронов над регионами РФ и Азовским морем

Минувшей ночью киевский режим вновь пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты на территории РФ. Как сообщает министерство обороны, всего дежурными средствами ПВО сбито 15 дронов.

Основной удар пришелся на акваторию Азовского моря, над которым перехвачено 6 беспилотников, а также Ростовскую область, где сбили 4 аппарата.

Еще два БпЛА уничтожены над территорией Курской области, по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.

Судя по сообщениям глав регионов, жертв и серьезных разрушений не зафиксировано.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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