Прокуратура раскрыла версии гибели детей в Красноярском крае

ЧП в Красноярском крае с гибелью троих детей после семейного ужина могло произойти из-за попадания в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», – пояснили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования.

Как сообщалось ранее, информация о трагическом случае в селе Красная Сопка Назаровского района поступила накануне, когда в больнице умерли двое детей, поступивших с признаками пищевого отравления. После проверки выяснилось, что отравилась семья, в которой 4 несовершеннолетних ребенка – 6, 11, 12 и 13 лет.

«В утреннее время 21 сентября 2024 года у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты, болями в животе. В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей – 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице. Накануне трагедии вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине», – уточнили в СК.

По данным на вчерашний вечер, родители и двое детей находились в больнице в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Красноярск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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