В Пакистане на мине подорвался автомобиль сопровождения российской делегации

Сегодня в Пакистане взорвался автомобиль сопровождения российской делегации, в составе которой был посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.
Как уточняется, 22 сентября посол России в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада.
По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения, говорится в сообщении посольства РФ.
Представители российского дипкорпуса не пострадали.
Исламабад, Светлана Антонова
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