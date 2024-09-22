В Пакистане на мине подорвался автомобиль сопровождения российской делегации

Сегодня в Пакистане взорвался автомобиль сопровождения российской делегации, в составе которой был посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Как уточняется, 22 сентября посол России в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада.

По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения, говорится в сообщении посольства РФ.

Представители российского дипкорпуса не пострадали.

Исламабад, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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