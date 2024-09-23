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Понедельник, 23 сентября 2024, 13:31 мск

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Бастрыкин затребовал доклад об ударившей младенца женщине

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил сведения о том, как идет проверка инцидента с младенцем в Нижнем Новгороде. Одна из горожанок ударила младенца, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в сквере на улице Никиты Рыбакова в Сормовском районе города. Прохожий записал происшествие на видео и разместил в одном из городских пабликов. Ролик вызвал волну возмущения у горожан. В кадре две женщины разговаривали, стоя рядом с коляской. Сидевший в коляске младенец закапризничал, и одна из женщин ударила его по голове, чтобы не плакал.

«Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка. Председателем СК России дано поручение представить доклад о ходе проверки», – говорится в сообщении ведомства.

В Курганской области мужчина несколько раз ударил маленького сына по голове из-за громкого плача. Ребенок умер.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Нижний Новгород, Поволжье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,