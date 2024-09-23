Житель Каховки ранен при обстреле ВСУ

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими боевиками Каховки в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В результате обстрела жилого сектора в Каховке множественные осколочные ранения получил 38-летний местный житель. Пострадавший госпитализирован в Каховскую горбольницу, где медики оказывают ему необходимую помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

По его данным, ВСУ за минувшие сутки выпустили по левобережью Херсонщины 37 снарядов. Целями обстрелов стали Алешки, Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Великая Лепетиха, Заводовка, Обрывка, Сергеевка.

Ранее две женщины и мужчина с осколочными ранениями попали в больницу после обстрела поселка Великая Лепетиха в Херсонской области.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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