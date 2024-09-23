В Подмосковье самолет с пассажирами приземлился в реку

В Московской области совершил аварийную посадку гидроплан. Самолет перевернулся и почти затонул. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел в районе аэродрома Пущино в Серпуховском городском округе Подмосковья. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Как уточняют местные СМИ, пилот гидроплана «Борей АэроВолга» собирался приземлиться в русло Оки, но забыл убрать шасси. В результате самолет перевернулся и почти затонул. На борту были три человека, им оказали помощь находившиеся неподалеку рыбаки.
Следователи проводят проверку по двум статьям: о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Москва, Зоя Осколкова
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