В Подмосковье самолет с пассажирами приземлился в реку

В Московской области совершил аварийную посадку гидроплан. Самолет перевернулся и почти затонул. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в районе аэродрома Пущино в Серпуховском городском округе Подмосковья. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Как уточняют местные СМИ, пилот гидроплана «Борей АэроВолга» собирался приземлиться в русло Оки, но забыл убрать шасси. В результате самолет перевернулся и почти затонул. На борту были три человека, им оказали помощь находившиеся неподалеку рыбаки.

Следователи проводят проверку по двум статьям: о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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