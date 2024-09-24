В Алтайском крае самолет задел ЛЭП и рухнул

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Алтайском крае. Борт зацепил линию электропередач во время обработки полей с воздуха.

ЧП случилось около 13:30 часов в поселке Быстрый исток. Владелец самолета СП-32Б1 использовал борт для обработки сельскохозяйственных полей. Но пилот отвлекся на карту, и самолет зацепился стойкой шасси за ЛЭП. Борт резко пошел вниз и совершил жесткую посадку. На борту находился только пилот, он не пострадал.

«Самолет получил повреждения. Пострадавших нет. Проводится доследственная проверка на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», – сообщили в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Барнаульская транспортная прокуратура также начала проверку инцидента.

На Кубани легкий самолет совершил жесткую посадку около аэродрома Кузнецово. У самолета в воздухе заглох двигатель.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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