Иркутский подросток бил ножом 12-летнюю подругу, прока она не умерла

В Иркутской области 15-летний подросток убил ножом свою 12-летнюю подругу из-за ссоры. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали.

По версии следствия, 21 сентября в селе Тарнополь подросток поссорился с подругой на спортивной площадке. Он нанес девочке множественные удары ножом, от которых она умерла. Полиция задержала подозреваемого.

«Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль и организовала надзорные мероприятия для оценки работы уполномоченных органов в сфере защиты прав детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В Петербурге подросток несколько раз ударил ножом сверстника. 15-летний пострадавший сам добрался до больницы.

Тарнополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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