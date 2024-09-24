ФАС раскрыла сговор на 827 млн рублей в сфере ЖКХ

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении шести компаний в сфере ЖКХ. По данным ведомства, владельцы бизнеса с помощью сговора получили контракты на 827,86 млн рублей.

ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат». Их уличили в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл.

«Реализация картеля проходила в ходе не менее 31 закупочной процедуры и позволила его участникам заключить государственные контракты на общую сумму 827 855 212 рублей. Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», – пояснили в ведомстве.

Если вина компаний по ч. 2 ст. 14.32 КоАП будет доказана, бизнесу грозят оборотные штрафы.

ФАС раскрыла сговор, охвативший 20 российских регионов, на торгах на поставку строительных материалов для железных дорог на сумму более 5,2 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube