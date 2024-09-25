Силы ПВО за ночь сбили два дрона над Белгородской и Курской областями

Ночью системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над двумя регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», – говорится в сообщении.

В субъектах на время работы ПВО объявлялась ракетная опасность. О пострадавших или разрушениях в результате атак не сообщалось.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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