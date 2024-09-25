Эксперты в Красноярске не нашли вредных веществ в продуктах отравившейся семьи

Содержание вредных веществ в продуктах, изъятых в магазине и дома у пострадавшей семьи, оказалось в пределах нормы. Специалисты продолжают выяснять, какое именно вещество вызвало смерть четырех человек.

«Получены предварительные данные исследований отобранных проб пищевых продуктов. В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме, превышения нормируемых значений не выявлено. По результатам лабораторных исследований питьевой воды на микробиологические показатели, превышения нормируемых значений не выявлено», – сообщило управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Еще не все назначенные по делу экспертизы закончены. Специалисты работают над определением вещества, от которого умерли четыре ребенка, а их родители оказались в больнице. Следователи считают основными две версии: семейство съело продукт с веществом общетоксического действия или вдохнуло инсектицидный аэрозоль.

Как сообщал «Новый День», в селе Красная Сопка вечером 20 сентября семья поужинала купленными в местном магазине пельменями и наутро всех госпитализировали с симптомами отравления. 21 сентября умерли двое детей: 6 и 13 лет, на следующий день умерла 11-летняя девочка. В ночь на 23 сентября умер последний из отравившихся детей – 12-летняя девочка. Благодаря усилиям врачей оба родителя пришли в сознание.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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