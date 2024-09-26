Сеть хостелов в Петербурге легализовала 900 мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция задержала владеющих сетью хостелов супругов по делу об организации канала нелегальной миграции. Фиктивную регистрацию в их заведениях оформили порядка 900 иностранцев.

Супружеская чета содержала пять недорогих гостиниц в разных районах северной столицы. Они помогали оформить регистрацию по месту жительства для иностранцев, которые на самом деле не проживали в хостелах. С помощью партнерской организации по этой схеме иностранцы вставали на миграционный учет.

«С 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали четырех местных жителей и двух уроженцев среднеазиатских республик, которые обеспечивали иностранцам фиктивную регистрацию при содействии двух сотрудников центра госуслуг.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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