В Петербурге ребенок попал в реанимацию после катания на аттракционе

Мальчик получил травмы позвоночника во время катания на аттракционе в Санкт-Петербурге. Ребенка поместили в реанимацию, пишет портал 78.ru.

ЧП случилось вечером 25 сентября в развлекательном парке «Диво остров» в Петроградском районе города. Скорая доставила 10-летнего мальчика в больницу, где ему диагностировали закрытые травмы позвоночника и спинного мозга, ушиб спинного мозга. Пострадавшего в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

Выяснилось, что мальчик получил травму во время катания на аттракционе. Проводится проверка обстоятельств инцидента.

В Крыму 13 аттракционов признали опасными для жизни детей. У владельцев не было разрешения на использование устройств, аттракционы не снабдили ограждением перед техническими зонами и безопасными ступенями и поручнями.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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