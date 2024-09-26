В Иркутске задержали трех подростков-поджигателей релейного шкафа

Трое подростков в Иркутске стали фигурантами уголовного дела о теракте. Их задержали за поджог шкафа на железной дороге, рассказали в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета.

По версии следствия, 17 сентября подростки подожгли шкаф ПСЧ-3 на перегоне Иркутск-Академическая Восточно-Сибирской железной дороги. В результате огонь полностью уничтожил оборудование внутри шкафа. Действия подростков квалифицировали как теракт, который они совершили за денежное вознаграждение.

Подростков задержали. Суд по просьбе следователя арестовал всех троих на время расследования.

В Биробиджане задержали местного жителя за подготовку диверсий по заданию украинских спецслужб. Он подготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту и релейных шкафов на железной дороге.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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