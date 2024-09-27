Система ПВО сбила 9 украинских БПЛА над регионами России

Система ПВО пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что падение сбитых дронов вызвало пожар, но серьезных последствий на земле не было.

«В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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