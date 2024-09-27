Эксперты связали смерть детей под Красноярском со средством от насекомых

Эксперты назвали предварительную причину смерти четырех детей в Красноярском крае – отравление средством от насекомых.

«Получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства – приоритетная версия следствия», – рассказали в главке Следственного комитета по региону.

Специалисты КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы» продолжают работу. Также не окончены и другие исследования для установления точной причины смерти детей.

Ранее следователи сообщили, что специалистам потребуется не менее месяца для завершения экспертиз. Уголовное дело возбуждено о продаже небезопасных товаров после отравления семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка вечером 20 сентября. Всех пострадавших отвезли в больницу, где в следующие дни умерли четыре ребенка. Оба родителя пришли в себя, а позже их выписали из больницы. Предварительно считалось, что семья отравилась продуктами из магазина, но эксперты не нашли вредных веществ в еде и товарах магазина.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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