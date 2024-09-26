СКР: эксперты смогут назвать причину смерти детей в Красноярске через месяц

Экспертам потребуется не менее месяца для завершения экспертиз по делу об отравлении семьи в Красноярском крае. Тогда следствию, вероятно, станет известна точная причина смерти четырех детей, сообщили в Главном управлении Следственного комитета по региону.

«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей. Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По делу работают специалисты Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ в Москве.

Предварительные результаты экспертиз показали, что содержание вредных веществ в продуктах, изъятых в магазине и дома у пострадавшей семьи, находится в пределах нормы.

Как сообщал «Новый День», в селе Красная Сопка вечером 20 сентября семья поужинала купленными в местном магазине пельменями и наутро всех госпитализировали с симптомами отравления. 21 сентября умерли двое детей: 6 и 13 лет, на следующий день умерла 11-летняя девочка. В ночь на 23 сентября умер последний из отравившихся детей – 12-летняя девочка. Благодаря усилиям врачей оба родителя пришли в сознание, их выписали из больницы.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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