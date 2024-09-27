Пять человек пострадали в ДТП в Башкирии

«Газель» и «Шкода Октавия» столкнулись на автодороге в Башкирии. В результате пострадали пять человек, рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла вскоре после 08:00 часов на 77-м км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель не справился с бортовой «Газелью» после обгона, и машину занесло на встречную полосу. Там в нее врезалась встречная «Шкода Октавия».

«Водитель «Газели» и его пассажирка госпитализированы. В больницу доставлены водитель «Шкоды» и его два пассажира. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы», – пояснили в инспекции.

Ранее двое взрослых погибли, трое подростков пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Караидельском районе Башкирии.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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