Все люди на борту упавшего под Архангельском вертолета погибли

Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Оба человека на борту погибли, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Спасатели с воздуха нашли обломки пропавшего вертолета. Борт разбился в болотистой местности в пяти километрах от деревни Бычье. Оба человека, которые находились на борту, погибли. Предварительно, после аварии случился пожар, тела обгорели.

По данным телеграм-канала Shot, депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов летали на рыбалку на вертолете бизнесмена. Они успешно наловили рыбы и разгрузили снаряжение и улов в ближайшей деревне и долетели до Бычьего для дозаправки. Оттуда они связались с родными, а после взлета вертолет пропал.

Родственники пропавших не сразу связались со спасателями, потому что полет не был согласован.

Западное МСУ на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).

Архангельск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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