Самолёт с лопнувшей шиной парализовал работу аэропорта Внуково

Шина лопнула на шасси самолета во время приземления в аэропорту Внуково. Воздушная гавань более получаса не могла принимать и отправлять самолеты, пока неисправный борт не убрали со взлётно-посадочной полосы, сообщили в Росавиации.

ЧП случилось с самолетом Як-40 Вологодского авиационного предприятия, который прибыл в московский аэропорт из Вологды. Вскоре после посадки у шасси лопнул пневматик, и борт застрял на ВПП. На борту находились 26 человек, никто не пострадал.

«Машина остановилась в пределах ВПП. Для освобождения ВПП аэропорт был закрыт с 09:57 до 10:35 мск. С 10:35 мск Внуково работает штатно», – сообщили в пресс-службе Росавиации.

За время приостановки работы аэропорта два рейса отправили на запасные аэродромы из соображений безопасности.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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