Мирный житель белгородского села ранен при атаке дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали Белгородский район с помощью беспилотников. Ранен один мирный житель, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

БПЛА атаковали два движущихся автомобиля в селе Петровка и автобус на въезде в село Ясные Зори. В первом случае одна машина полностью сгорела, второй автомобиль и автобус заметно повреждены.

«Водитель одного из транспортных средств получил ранения. Мужчине с осколочными ранениями мягких тканей головы бригада СМП оказала помощь на месте. От госпитализации он отказался», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В посёлке Малиновка дрон сбросил бомбу на крышу гаража. Строение повреждено, забор посекло осколками.

Петровка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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