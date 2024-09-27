В Дагестане взорвалась АЗС: пять человек погибли

В Дагестане произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате чего, по предварительным данным, пять человек погибли и еще трое – получили ранения. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Как уточняется, взорвалась АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На месте ЧП начался пожар. «Здание АЗС в Дагестане разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метрах. Повреждены 2 легковушки и грузовик», – пояснили в МЧС.

На месте работает 4 пожарных расчёта, еще 5 – следуют на место.

Махачкала, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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