После взрыва на АЗС в Дагестане возбуждено уголовное дело

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после взрыва на автозаправочной станции в Дагестане. Как сообщила пресс-служба республиканского главка ведомства, случившееся квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль», – уточнили в дагестанском СК.

Как сообщалось ранее, взорвалась АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. «Здание АЗС в Дагестане разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метрах. Повреждены 2 легковушки и грузовик», – пояснили в МЧС России.

По предварительным данным, пять человек погибли и еще трое получили ранения.

Махачкала, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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