Три белгородца ранены при атаке дрона на автомобиль

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородском районе. Ранены три мирных жителя, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП случилось в селе Красный Октябрь в ночь на 29 сентября. ВСУ нацелили FPV-дрон на движущийся легковой автомобиль. Люди внутри машины получили травмы, двое пострадавших добрались в больницу на попутках, женщину в тяжелом состоянии привезла скорая.

«У одной женщины крайне тяжёлое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй – минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи. Третья пострадавшая в крайне тяжелом состоянии с ранением грудной клетки, шеи и плеча бригадой СМП также доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал губернатор в своем блоге.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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